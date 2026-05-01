Состоялись первые матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА
Футбол
- 01 мая, 2026
- 01:48
В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи полуфинальной стадии.
Как передает Report, одна из встреч прошла в Испании, другая - в Польше.
Испанский "Райо Вальекано" на своем поле встретился с французским "Страсбуром". Матч завершился минимальной победой хозяев - 1:0.
В другом полуфинале украинский "Шахтер" в Польше уступил английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.
Отметим, что ответные встречи полуфинала состоятся 7 мая.
