    Состоялись первые матчи полуфинала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    • 01 мая, 2026
    • 01:48
    В Лиге конференций УЕФА состоялись первые матчи полуфинальной стадии.

    Как передает Report, одна из встреч прошла в Испании, другая - в Польше.

    Испанский "Райо Вальекано" на своем поле встретился с французским "Страсбуром". Матч завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

    В другом полуфинале украинский "Шахтер" в Польше уступил английскому "Кристал Пэлас" со счетом 1:3.

    Отметим, что ответные встречи полуфинала состоятся 7 мая.

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Лига конференций
