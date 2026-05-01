    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    01 мая, 2026
    • 13:29
    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Бакинская инициативная группа (БИГ) последовательно выносит обозначенные направления своей деятельности на повестку международных организаций и намерена продолжать эту работу.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов.

    По его словам, организация с 2023 года продолжает реализацию ключевых направлений деятельности, в том числе поддерживает стороны, ведущие легитимную борьбу против колониализма.

    Он напомнил, что БИГ активно работает на различных международных платформах в сфере защиты прав человека, а также прав коренных народов и этнических меньшинств.

    Аббасов отметил, что проходящий сегодня в Баку международный форум, организованный по инициативе БИГ, можно рассматривать как новое направление деятельности группы.

    Он подчеркнул, что участники форума неоднократно указывали на необходимость создания новых международных платформ для молодежи.

    "Бакинская инициативная группа последовательно выносит обозначенные направления деятельности на повестку международных организаций и будет продолжать это делать", - заявил он.

    По итогам форума, как сказал Аббасов, ожидается, что совместно с молодыми лидерами будут предприняты первые шаги по созданию новой международной молодежной платформы.

