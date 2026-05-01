Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

BP-Azerbaijan в январе-марте 2025 года добыла с месторождения "Шахдениз" 7 млрд кубометров газа, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение компании.

За отчетный период с месторождения также добыт примерно 1 млн тонн конденсата, что также соответствует показателю января-марта прошлого года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 74,2 млн кубометров в сутки, или порядка 27,1 млрд кубометров в год", - отмечается в сообщении.

Затраты консорциума "Шахдениз" в первом квартале 2026 года в рамках разработки месторождения увеличились на 19,4% по сравнению с январем-мартом 2025 года, до $1 млрд 121 млн. При этом эксплуатационные расходы составили порядка $726 млн (рост на 8,1%), капитальные - $336 млн (рост на 57,7%). Основной объем затрат пришелся на работы в рамках "Стадии-2" разработки месторождения.

Компания также сообщила, что в общей сложности в рамках "Стадии-2" разработки месторождения в целом пробурены 23 скважины. В их числе 5 скважин на северном фланге месторождения, 5 скважин - на западном фланге, 4 скважины - на юго-восточном фланге, 5 скважин - на юго-западном фланге и 4 скважины - северо-восточном.