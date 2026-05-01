İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Şahdəniz"də I rübdə qaz və kondensat hasilatı sabit qalıb

    Energetika
    • 01 may, 2026
    • 13:49
    Şahdənizdə I rübdə qaz və kondensat hasilatı sabit qalıb

    "BP-Azerbaijan" şirkəti 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında "Şahdəniz" yatağından 7 milyard kubmetr qaz hasil edib.

    "Report" şirkətin məlumatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə eynidir.

    Hesabat dövründə yataqdan 1 milyon tona yaxın kondensat hasil edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-mart aylarının göstəricisi ilə uyğunluq təşkil edir.

    "Hazırda yatağın hasilat gücü sutkada təxminən 74,2 milyon kubmetr və yaxud ildə 27,1 milyard kubmetrə qədərdir", - məlumatda qeyd olunub.

    2026-cı ilin birinci rübündə "Şahdəniz" konsorsiumunun yatağın işlənməsi çərçivəsində xərcləri 2025-ci ilin yanvar-mart ayları ilə müqayisədə 19,4 % artaraq 1 milyard 121 milyon ABŞ dollarına çatıb. İstismar xərcləri təxminən 726 milyon ABŞ dolları (artım 8,1 %), əsaslı xərclər isə 336 milyon ABŞ dolları (artım 57,7 %) təşkil edib. Xərclərin əsas hissəsi "Şahdəniz 2" çərçivəsində görülən işlərin payına düşüb.

    Şirkətdən verilən məlumata görə, ümumilikdə "Şahdəniz 2" çərçivəsində 23 quyu qazılıb. Bunlara yatağın şimal cinahında 5, qərb cinahında 5, cənub-şərq cinahında 4, cənub-qərb cinahında 5 və şimal-şərq cinahında 4 quyu daxildir.

    BP-Azerbaijan Şahdəniz yatağı Qaz hasilatı
    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне
    Shah Deniz gas and condensate output in January-March remained at last year's level

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti