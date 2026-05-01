Azərbaycanda pul bazası apreldə 2 % azalıb
Maliyyə
- 01 may, 2026
- 15:36
Bu günə Azərbaycanda pul bazası 23 milyard 311,8 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, aprelin 1-i ilə müqayisədə 1,9 % azdır.
Bununla belə, ölkədə pul bazası ilin əvvəlinə nisbətən 3,75 %, son 1 ildə isə 8,4 % artıb.
