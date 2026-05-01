İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon danışığında ölkəsinin ABŞ və İsrail ilə münaqişəyə son qoymaq mövqeyini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib.

    "İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi cümə axşamı telefon danışığı zamanı Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovla İranın ABŞ və İsrailin müharibə və təcavüzünə son qoymaq üçün son mövqeləri və təşəbbüsləri barədə fikir mübadiləsi aparıb", - deyə o əlavə edib.

    Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında isə deyilir ki, nazirlər Yaxın Şərqdə hərbi və siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi perspektivlərini, o cümlədən naviqasiya azadlığının təmin edilməsi və İranın nüvə proqramı ilə bağlı vəziyyətin həlli məsələlərini müzakirə ediblər.

    "Onlar regionda davamlı razılaşmaların əldə edilməsi və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması naminə siyasi və diplomatik prosesi tam şəkildə asanlaşdırmağa hazır olduqlarını təsdiqləyiblər. Rusiya gəmilərinin və yüklərinin Hörmüz boğazından keçməsinə xüsusi diqqət yetirilib", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Sergey Lavrov Abbas Əraqçi ABŞ-İran danışıqları
    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    Son xəbərlər

    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    22:17

    Naxçıvan Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinə yeni sədr təyin olunub

    Daxili siyasət
    22:14

    Ceyhun Məmmədov: AP-nin qəbul etdiyi qətnamədə əksini tapan məqamlar tamamilə absurddur

    Daxili siyasət
    21:59

    Deputat: Azərbaycan Avropa Parlamentinə adekvat cavab verib, aydın mesaj göndərib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti