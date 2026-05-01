Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном
В регионе
- 01 мая, 2026
- 22:44
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил позицию Тегерана по прекращению конфликта с США и Израилем.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.
"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора в четверг обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о последних позициях и инициативах Ирана, направленных на прекращение войны и агрессии со стороны США и Израиля", - отмечается в сообщении.
