Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил позицию Тегерана по прекращению конфликта с США и Израилем.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

"Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора в четверг обменялся мнениями с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о последних позициях и инициативах Ирана, направленных на прекращение войны и агрессии со стороны США и Израиля", - отмечается в сообщении.