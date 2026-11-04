Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять в отставку министра обороны Пита Хегсета, высоко оценив его работу на занимаемом посту.

Как передает Report на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

Отвечая на вопрос о возможном увольнении главы Пентагона, американский лидер отметил: "Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется".

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Трамп обсуждает со своими советниками вероятность отставки Хегсета.