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    Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 23:14
    Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять в отставку министра обороны Пита Хегсета, высоко оценив его работу на занимаемом посту.

    Как передает Report на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.

    Отвечая на вопрос о возможном увольнении главы Пентагона, американский лидер отметил: "Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется".

    Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Трамп обсуждает со своими советниками вероятность отставки Хегсета.

    Дональд Трамп Пит Хегсет Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Tramp Pentaqon rəhbərini vəzifəsindən azad etməyi planlaşdırmır
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