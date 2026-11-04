Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 23:14
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять в отставку министра обороны Пита Хегсета, высоко оценив его работу на занимаемом посту.
Как передает Report на зарубежные медиа, об этом он сказал журналистам у Белого дома.
Отвечая на вопрос о возможном увольнении главы Пентагона, американский лидер отметил: "Нет, я полагаю, что он очень хорошо справляется".
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что Трамп обсуждает со своими советниками вероятность отставки Хегсета.
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