İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tramp Pentaqon rəhbərini vəzifəsindən azad etməyi planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 00:09
    Tramp Pentaqon rəhbərini vəzifəsindən azad etməyi planlaşdırmır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp müdafiə naziri Pit Heqseti vəzifəsindən azad etmək niyyətində olmadığını bildirib və onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Tramp bu barədə Ağ Evin qarşısında jurnalistlərə açıqlamasında danışıb.

    Pentaqon rəhbərinin vəzifəsindən azad edilməsi ehtimalı ilə bağlı suala cavab verən ABŞ lideri deyib: "Xeyr, hesab edirəm ki, o, işinin öhdəsindən çox yaxşı gəlir".

    Qeyd edək ki, bundan əvvəl CBS News telekanalı öz mənbələrinə istinadən Trampın müşavirləri ilə Pit Heqsetin istefaya göndərilməsi ehtimalını müzakirə etdiyini bildirmişdi.

    Donald Tramp Pit Heqset ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon)
    Трамп заявил, что не намерен увольнять шефа Пентагона
    Trump has no plans to dismiss Pentagon chief
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