Объявлены стартовые составы "Викинга" и "Сабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны стартовые составы норвежского "Викинга" и азербайджанского "Сабаха" на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Викинг": Ариль Эстбю, Хенрик Хеггейм, Джанни Стенснес, Хенрик Фальшенер, Кристоффер Хёуген, Кристоффер Аскильдсен, Мортен Мой, Симен Квиа-Эгеског, Хенрик Бьёрдаль, Эрик Ботхейм, Златко Трипич (капитан).

"Сабах": Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Абдулла Хайбулаев, Кристиан Нвачукву, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Тимотеуш Пухач, Велько Симич, Аким Зедадка, Орфе Мбина.

Напомним, что матч "Викинг" - "Сабах" состоится сегодня ночью в норвежском Ставангере и начнется в 00:00 по бакинскому времени.