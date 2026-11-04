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    Объявлены стартовые составы "Викинга" и "Сабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Футбол
    • 04 ноября, 2026
    • 22:56
    Объявлены стартовые составы Викинга и Сабаха в матче Лиги чемпионов УЕФА

    Стали известны стартовые составы норвежского "Викинга" и азербайджанского "Сабаха" на матч IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, команды выйдут на поле в следующих составах:

    "Викинг": Ариль Эстбю, Хенрик Хеггейм, Джанни Стенснес, Хенрик Фальшенер, Кристоффер Хёуген, Кристоффер Аскильдсен, Мортен Мой, Симен Квиа-Эгеског, Хенрик Бьёрдаль, Эрик Ботхейм, Златко Трипич (капитан).

    "Сабах": Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Абдулла Хайбулаев, Кристиан Нвачукву, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Тимотеуш Пухач, Велько Симич, Аким Зедадка, Орфе Мбина.

    Напомним, что матч "Викинг" - "Сабах" состоится сегодня ночью в норвежском Ставангере и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

    Лига чемпионов УЕФА ФК Сабах Азербайджан Норвегия
    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
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