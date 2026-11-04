İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 22:48
    UEFA Çempionlar Liqası: Vikinq və Sabah komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda qarşılaşacaq "Vikinq" (Norveç) və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.

    "Vikinq": Aril Öystbyo, Henrik Heggeym, Canni Stensnes, Henrik Falşener, Kristoffer Hyouqen, Kristoffer Askildsen, Morten Moi, Simen Kvia-Eqeskoq, Henrik Byördal, Erik Botheym, Zlatko Tripiç (k).

    "Sabah": Stas Pokatilov (k), Stiv Solvet, Eyden Makkarti, Abdulla Xaybulayev, Kristian Nvaçukvu, İvan Lepinitsa, Umarali Raxmonaliyev, Timoteuş Puxaç, Velko Simiç, Akim Zedadka, Orfe Mbina.

    Qeyd edək ki, "Vikinq" - "Sabah" qarşılaşması bu gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Stavanger şəhərində start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK Vikinq FK
    Объявлены стартовые составы "Викинга" и "Сабаха" в матче Лиги чемпионов УЕФА
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti