UEFA Çempionlar Liqası: "Vikinq" və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb
- 04 noyabr, 2026
- 22:48
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UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin IV turunda qarşılaşacaq "Vikinq" (Norveç) və "Sabah" komandalarının start heyətləri açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"lərlə çıxacaqlar.
"Vikinq": Aril Öystbyo, Henrik Heggeym, Canni Stensnes, Henrik Falşener, Kristoffer Hyouqen, Kristoffer Askildsen, Morten Moi, Simen Kvia-Eqeskoq, Henrik Byördal, Erik Botheym, Zlatko Tripiç (k).
"Sabah": Stas Pokatilov (k), Stiv Solvet, Eyden Makkarti, Abdulla Xaybulayev, Kristian Nvaçukvu, İvan Lepinitsa, Umarali Raxmonaliyev, Timoteuş Puxaç, Velko Simiç, Akim Zedadka, Orfe Mbina.
Qeyd edək ki, "Vikinq" - "Sabah" qarşılaşması bu gecə, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da Stavanger şəhərində start götürəcək.