    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    02 may, 2026
    05:18
    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    Dubay, BƏƏ-də yaşayış icazəsi almaq üçün daşınmaz əmlaka qoyulan minimum investisiya tələbini ləğv edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə rəqəmsal platforma "DLD Cube"də məlumat verilib.

    Belə ki, Dubayda fərdi əmlak sahibləri minimum əmlak dəyərini göstərmədən yaşayış icazəsi üçün müraciət edə bilərlər. Birgə sahiblər üçün hədd 400.000 BƏƏ dirhəmi (təxminən 109.000 dollar) olaraq qalır.

    "DLD Cube", investorlara daşınmaz əmlak investisiyaları ilə əlaqəli prosesləri sadələşdirməyə və sürətləndirməyə kömək edən müştəri xidmətləri mərkəzidir.

    В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

