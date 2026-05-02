В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство
- 02 мая, 2026
- 06:13
Дубай отменил требование о минимальном объеме инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации, размещенной на цифровой платформе DLD Cube.
Согласно новым правилам, владельцы индивидуальной недвижимости в Дубае теперь могут подавать заявление на получение вида на жительство без указания минимальной стоимости принадлежащего им объекта. При этом для совладельцев недвижимости сохраняется порог в размере 400 тыс. дирхамов ОАЭ - около 109 тыс. долларов США.
DLD Cube - это центр клиентского обслуживания, который помогает инвесторам упростить и ускорить процедуры, связанные с инвестициями в недвижимость.
