В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

Дубай отменил требование о минимальном объеме инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство в ОАЭ.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, размещенной на цифровой платформе DLD Cube.

Согласно новым правилам, владельцы индивидуальной недвижимости в Дубае теперь могут подавать заявление на получение вида на жительство без указания минимальной стоимости принадлежащего им объекта. При этом для совладельцев недвижимости сохраняется порог в размере 400 тыс. дирхамов ОАЭ - около 109 тыс. долларов США.

DLD Cube - это центр клиентского обслуживания, который помогает инвесторам упростить и ускорить процедуры, связанные с инвестициями в недвижимость.