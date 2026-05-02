    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazının blokadasının başlanğıcından bəri 45 ticarət gəmisini saxlayıb və istiqamətini dəyişdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat yayıb.

    "Hazırda 45 kommersiya gəmisinə geri dönmək və ya limana qayıtmaq əmri verilib", - deyə bəyanatda vurğulanıb.

    Komandanlıq ABŞ qüvvələrinin bölgədəki beynəlxalq sularda patrul xidmətini davam etdirdiyini və boğazın blokadasını təmin etdiyini açıqlayıb.

    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

