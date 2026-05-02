ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb
Digər ölkələr
- 02 may, 2026
- 03:50
ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazının blokadasının başlanğıcından bəri 45 ticarət gəmisini saxlayıb və istiqamətini dəyişdirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Mərkəzi Komandanlığı (CENTCOM) məlumat yayıb.
"Hazırda 45 kommersiya gəmisinə geri dönmək və ya limana qayıtmaq əmri verilib", - deyə bəyanatda vurğulanıb.
Komandanlıq ABŞ qüvvələrinin bölgədəki beynəlxalq sularda patrul xidmətini davam etdirdiyini və boğazın blokadasını təmin etdiyini açıqlayıb.
07:10
İranın son təklifi mətbuata sızıbRegion
06:48
"Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədirDigər ölkələr
05:49
ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
05:35
Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olubRegion
05:18
Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilibDigər ölkələr
04:53
ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edibDigər ölkələr
04:21
Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıbDigər ölkələr
03:50
ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıbDigər ölkələr
03:19