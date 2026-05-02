Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе
- 02 мая, 2026
- 05:48
Силы США с начала блокады Ормузского пролива задержали и перенаправили 45 торговых судов.
Как сообщает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).
"В настоящее время 45 коммерческим судам было предписано развернуться или вернуться в порт", - говорится в заявлении.
Командование также отметило, что американские силы продолжают патрулирование международных вод в регионе и обеспечивают блокаду пролива.
