Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

Силы США с начала блокады Ормузского пролива задержали и перенаправили 45 торговых судов.

Как сообщает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"В настоящее время 45 коммерческим судам было предписано развернуться или вернуться в порт", - говорится в заявлении.

Командование также отметило, что американские силы продолжают патрулирование международных вод в регионе и обеспечивают блокаду пролива.