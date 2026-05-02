    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

    Силы США с начала блокады Ормузского пролива задержали и перенаправили 45 торговых судов.

    Как сообщает Report, об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    "В настоящее время 45 коммерческим судам было предписано развернуться или вернуться в порт", - говорится в заявлении.

    Командование также отметило, что американские силы продолжают патрулирование международных вод в регионе и обеспечивают блокаду пролива.

    Соединенные Штаты Америки (США) ВМС США Ормузский пролив
    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    07:49

    Вадефуль: Заменить ядерный зонтик США в ближайшие годы невозможно

    Другие страны
    07:38

    МИД РФ заявил о резком ухудшении отношений между постоянными членами СБ ООН

    Другие страны
    07:09

    WSJ: Иран допустил переговоры с США при готовности Вашингтона рассмотреть новое предложение

    Другие страны
    06:41

    США намерены сократить миссию по контролю за перемирием в Газе

    Другие страны
    06:13

    В Дубае отменен минимальный инвестиционный порог для получения вида на жительство

    Другие страны
    05:48

    Силы США сообщили, сколько судов было задержано в Ормузском проливе

    Другие страны
    05:13

    США одобрили продажу вооружений ближневосточным союзникам на сумму более $8,6 млрд

    Другие страны
    04:42

    Куба осудила новые санкции США

    Другие страны
    04:18

    Петер Мадьяр планирует назначить своего зятя министром юстиции

    Другие страны
    Лента новостей