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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 10:38
    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов

    Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящем в португальском городе Портиман.

    Как сообщает Report, Эльчин Мамедов (до 100 кг), выступающий в возрастной категории M2, в схватке за третье место победил представителя Германии Сашу Михальски и стал бронзовым призером.

    Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами на континентальном первенстве, достигло четырех.

    Ранее Фархад Раджабли (M8, до 90 кг) завоевал золото, а Эльшан Керимов (M4, до 60 кг) и Бабек Гаджиев (M5, до 60 кг) стали серебряными призерами.

    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов
    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов
    Азербайджанские дзюдоисты
    Фото
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar
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    Azerbaijan claims fourth medal at European Veterans Judo Championships
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