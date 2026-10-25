Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов

Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящем в португальском городе Портиман.

Как сообщает Report, Эльчин Мамедов (до 100 кг), выступающий в возрастной категории M2, в схватке за третье место победил представителя Германии Сашу Михальски и стал бронзовым призером.

Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами на континентальном первенстве, достигло четырех.

Ранее Фархад Раджабли (M8, до 90 кг) завоевал золото, а Эльшан Керимов (M4, до 60 кг) и Бабек Гаджиев (M5, до 60 кг) стали серебряными призерами.