Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов
Командные
- 25 октября, 2026
- 10:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди ветеранов, проходящем в португальском городе Портиман.
Как сообщает Report, Эльчин Мамедов (до 100 кг), выступающий в возрастной категории M2, в схватке за третье место победил представителя Германии Сашу Михальски и стал бронзовым призером.
Таким образом, количество медалей, завоеванных азербайджанскими дзюдоистами на континентальном первенстве, достигло четырех.
Ранее Фархад Раджабли (M8, до 90 кг) завоевал золото, а Эльшан Керимов (M4, до 60 кг) и Бабек Гаджиев (M5, до 60 кг) стали серебряными призерами.
Фото
Фото
Последние новости
10:50
В Барселоне около 100 человек задержали в ходе массовых беспорядковДругие страны
10:38
Фото
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветерановКомандные
10:34
Фото
Видео
В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской ПолинезииКомандные
10:30
Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в АстанеКомандные
10:29
В Сальяне молния ударила в жилой дом и вызвала пожарПроисшествия
10:12
Фото
"Турандот" – долгожданная премьера на сцене Дворца имени Гейдара АлиеваKультурная политика
10:10
Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-РиядаДругие страны
09:51
Фото
Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в КитаеВнешняя политика
09:35
FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчиКомандные