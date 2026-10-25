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    Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2026
    • 10:14
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar

    Portuqaliyanın Portiman şəhərində keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin aktivinə daha bir medal əlavə olunub.

    "Report"un məlumatına görə, M2 yaş kateqoriyasında çıxış edən Elçin Məmmədov (-100 kq) üçüncü yer uğrunda görüşdə Almaniya təmsilçisi Saşa Mixalskiyə qalib gələrək bürünc medala yiyələnib.

    Bununla usta cüdoçularımızın qitə yarışında qazandıqları medalların sayı 4-ə çatıb.

    Daha əvvəl Fərhad Rəcəbli (M8, -90 kq) qızıl, Elşən Kərimov (M4, -60 kq) və Babək Hacıyev (M5, -60 kq) isə gümüş medal əldə ediblər.

    Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar
    Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar
    Cüdo
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    Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзу на ЧЕ среди ветеранов
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    Azerbaijan claims fourth medal at European Veterans Judo Championships
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