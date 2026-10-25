Azərbaycanın veteran cüdoçuları daha bir medal qazanıblar
Komanda
- 25 oktyabr, 2026
- 10:14
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Portuqaliyanın Portiman şəhərində keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin aktivinə daha bir medal əlavə olunub.
"Report"un məlumatına görə, M2 yaş kateqoriyasında çıxış edən Elçin Məmmədov (-100 kq) üçüncü yer uğrunda görüşdə Almaniya təmsilçisi Saşa Mixalskiyə qalib gələrək bürünc medala yiyələnib.
Bununla usta cüdoçularımızın qitə yarışında qazandıqları medalların sayı 4-ə çatıb.
Daha əvvəl Fərhad Rəcəbli (M8, -90 kq) qızıl, Elşən Kərimov (M4, -60 kq) və Babək Hacıyev (M5, -60 kq) isə gümüş medal əldə ediblər.
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