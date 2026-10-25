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    Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в Астане

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 10:30
    Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в Астане

    В столице Казахстана Астане продолжается чемпионат мира по борьбе.

    Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут шесть представителей Азербайджана по греко-римской борьбе.

    Ульви Ганизаде (72 кг) начнет выступление с 1/8 финала.

    Мурад Ахмедиев (97 кг) в квалификационном раунде встретится с представителем Южной Кореи Чон Бин Квоном.

    Сархан Мамедов (130 кг) поборется с бразильцем Гильерме Эванжелистой Диасом.

    Четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) в финале встретится с иранцем Паямом Ахмади.

    Санан Сулейманов (77 кг) в поединке за золотую медаль сразится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.

    Напомним, турнир завершится 1 ноября.

    Азербайджанские борцы Чемпионат мира по борьбе Казахстан
    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçilərindən üçü mübarizəyə başlayır, ikisi final görüşünə çıxacaq
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