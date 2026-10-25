Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в Астане

В столице Казахстана Астане продолжается чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут шесть представителей Азербайджана по греко-римской борьбе.

Ульви Ганизаде (72 кг) начнет выступление с 1/8 финала.

Мурад Ахмедиев (97 кг) в квалификационном раунде встретится с представителем Южной Кореи Чон Бин Квоном.

Сархан Мамедов (130 кг) поборется с бразильцем Гильерме Эванжелистой Диасом.

Четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) в финале встретится с иранцем Паямом Ахмади.

Санан Сулейманов (77 кг) в поединке за золотую медаль сразится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.

Напомним, турнир завершится 1 ноября.