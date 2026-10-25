Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в Астане
Командные
- 25 октября, 2026
- 10:30
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В столице Казахстана Астане продолжается чемпионат мира по борьбе.
Как сообщает Report, сегодня на ковер выйдут шесть представителей Азербайджана по греко-римской борьбе.
Ульви Ганизаде (72 кг) начнет выступление с 1/8 финала.
Мурад Ахмедиев (97 кг) в квалификационном раунде встретится с представителем Южной Кореи Чон Бин Квоном.
Сархан Мамедов (130 кг) поборется с бразильцем Гильерме Эванжелистой Диасом.
Четырехкратный чемпион мира Эльданиз Азизли (55 кг) в финале встретится с иранцем Паямом Ахмади.
Санан Сулейманов (77 кг) в поединке за золотую медаль сразится с представителем Молдовы Александрином Гуцу.
Напомним, турнир завершится 1 ноября.
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