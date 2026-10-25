İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçilərindən üçü mübarizəyə başlayır, ikisi final görüşünə çıxacaq

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2026
    • 10:16
    Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçilərindən üçü mübarizəyə başlayır, ikisi final görüşünə çıxacaq

    Qazaxıstanın paytaxtı Astanada güləş üzrə dünya çempionatı davam edir.

    "Report"un məlumatına görə, bu gün Azərbaycanın 6 yunan-Roma güləşçisi döşək üzərinə çıxacaq.

    Ülvi Qənizadə (72 kq) yarışa 1/8 final mərhələsindən start verəcək.

    Murad Əhmədiyev (97 kq) təsnifat mərhələsində Con Bin Kvonla (Cənubi Koreya) üz-üzə gələcək.

    Sərxan Məmmədov (130 kq) isə brazilyalı Gilerme Evangelista Diası sınağa çəkəcək.

    Axşam arasında iki təmsilçimiz çempionluq uğrunda mübarizə aparacaq.

    4 qat dünya çempionu Eldəniz Əzizli (55 kq) finalda iranlı Payam Əhmədi ilə güləşəcək.

    Sənan Süleymanov (77 kq) isə qızıl medal uğrunda görüşdə moldovalı Aleksandrin Qutu ilə qarşılaşacaq.

    Xatırladaq ki, turnir noyabrın 1-də başa çatacaq.

    Güləş üzrə dünya çempionatı Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri
    Азербайджанские борцы сегодня продолжат выступление на ЧМ в Астане
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    11:39
    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
    Digər ölkələr
    11:38
    İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdir
    Komanda
    11:27
    Foto
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
    Futbol
    11:08
    Foto
    Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
    Hadisə
    11:01
    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    11:00
    Azərbaycanın bir sıra rayonlarına qar yağıb, güclü yağışlar davam edir - Faktiki hava
    Ekologiya
    10:57
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan Qazaxıstanla strateji tərəfdaşlığa böyük önəm verir
    Xarici siyasət
    10:52
    Barselonada iğtişaşlar zamanı 100-ə yaxın şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    10:31
    Foto
    Video
    Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti