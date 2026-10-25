Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 10:34
    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии

    В Баку организована акция в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити), участвующих в чемпионате мира FIFA U-15 и фестивале.

    Как сообщает Report, болельщики из Новой Каледонии и Французской Полинезии собрались перед Деревней атлетов, чтобы поприветствовать юных футболистов, отправлявшихся на соревнования.

    В ходе акции особое внимание было уделено солидарности народов Тихоокеанского региона и важности участия молодых спортсменов в международных соревнованиях в качестве представителей своих народов.

    Отметим, что чемпионат мира U-15 и фестиваль проходят с 24 по 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

    В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата запланировано около 1 000 матчей.

    Сборная Азербайджана сегодня встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10А Говсанского спортивного комплекса.

    26 октября национальная команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на поле 10А.

    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии
    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии
    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии
    В Баку прошла акция в поддержку юных футболистов Новой Каледонии и Французской Полинезии

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Новая Каледония
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    Bakıda Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasının futbolçularına dəstək aksiyası keçirilib
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