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    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 10:10
    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда.

    Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

    "Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в его заявлении.

    По имеющимся данным, ракета стала как минимум третьей воздушной целью, перехваченной силами коалиции за ночь.

    В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало национальную систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредив жителей столицы о возможной угрозе.

    Противовоздушная оборона (ПВО) Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    Ər-Riyada yönələn ballistik raket vurulub
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