Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда

Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда.

Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в его заявлении.

По имеющимся данным, ракета стала как минимум третьей воздушной целью, перехваченной силами коалиции за ночь.

В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало национальную систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредив жителей столицы о возможной угрозе.