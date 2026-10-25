Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда
- 25 октября, 2026
- 10:10
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Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную йеменскими хуситами в направлении Эр-Рияда.
Как передает Report со ссылкой на Arab News, об этом сообщил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
"Силы ПВО перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда", - говорится в его заявлении.
По имеющимся данным, ракета стала как минимум третьей воздушной целью, перехваченной силами коалиции за ночь.
В связи с инцидентом Главное управление гражданской обороны Саудовской Аравии задействовало национальную систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, предупредив жителей столицы о возможной угрозе.