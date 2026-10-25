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    Ər-Riyada yönələn ballistik raket vurulub

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 10:21
    Ər-Riyada yönələn ballistik raket vurulub

    Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi ərəb koalisiyasının hava hücumundan müdafiə qüvvələri Yəmən husiləri tərəfindən Ər-Riyad istiqamətində buraxılan ballistik raketi ələ keçirərək məhv edib.

    "Report"un "Arab News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi Türki əl-Maliki bildirib.

    Məlumata əsasən, həmin raket koalisiya qüvvələrinin gecə ərzində ələ keçirdiyi azı üçüncü hava hədəfi olub.

    Hadisə ilə əlaqədar Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Müdafiə Baş İdarəsi fövqəladə hallar üzrə milli erkən xəbərdarlıq sistemini işə salaraq paytaxt sakinlərini mümkün təhlükə barədə xəbərdar edib.

    Ballistik raket Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Саудовская Аравия перехватила выпущенную хуситами ракету в направлении Эр-Рияда
    MiniBoss
    MiniBoss

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