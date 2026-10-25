В Сальяне молния ударила в жилой дом и вызвала пожар

В селе Шорсулу Сальянского района в результате удара молнии в частном жилом доме произошел пожар.

Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зафиксировано около 05:00 в доме местного жителя Маарифа Мамедова.

В результате пожара одна из комнат полностью сгорела и пришла в негодность. Дому и находившемуся в нем имуществу нанесен серьезный ущерб.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников Сальянского государственного управления пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.