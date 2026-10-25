В Сальяне молния ударила в жилой дом и вызвала пожар
Происшествия
- 25 октября, 2026
- 10:29
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В селе Шорсулу Сальянского района в результате удара молнии в частном жилом доме произошел пожар.
Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зафиксировано около 05:00 в доме местного жителя Маарифа Мамедова.
В результате пожара одна из комнат полностью сгорела и пришла в негодность. Дому и находившемуся в нем имуществу нанесен серьезный ущерб.
Благодаря оперативному вмешательству сотрудников Сальянского государственного управления пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.
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