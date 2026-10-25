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    В Сальяне молния ударила в жилой дом и вызвала пожар

    Происшествия
    • 25 октября, 2026
    • 10:29
    В Сальяне молния ударила в жилой дом и вызвала пожар

    В селе Шорсулу Сальянского района в результате удара молнии в частном жилом доме произошел пожар.

    Как сообщает аранское бюро Report, происшествие было зафиксировано около 05:00 в доме местного жителя Маарифа Мамедова.

    В результате пожара одна из комнат полностью сгорела и пришла в негодность. Дому и находившемуся в нем имуществу нанесен серьезный ущерб.

    Благодаря оперативному вмешательству сотрудников Сальянского государственного управления пожарной охраны удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты.

    Пожар (возгорание) Сальян
    Salyanda evə düşən ildırım yanğına səbəb olub
    MiniBoss
    44 filmi

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