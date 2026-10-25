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    Salyanda evə düşən ildırım yanğına səbəb olub

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2026
    • 10:02
    Salyanda evə düşən ildırım yanğına səbəb olub

    Salyan rayonunun Şorsulu kəndində ildırım fərdi yaşayış evinə düşüb, nəticədə yanğın baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə kənd sakini Maarif Məmmədovun evində səhər saat 5 radələrində qeydə alınıb.

    Yanğın nəticəsində evin bir otağı tamamilə yanaraq yararsız hala düşüb, evə və əşyalara ciddi ziyan dəyib.

    Salyan Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşlarının operativ müdaxiləsi ilə alovun digər otaqlara keçməsinin qarşısı alınıb.

    İldırım Yanğın hadisəsi Salyan
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