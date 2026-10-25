В Барселоне около 100 человек задержали в ходе массовых беспорядков
- 25 октября, 2026
- 10:50
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В испанской Барселоне около 100 человек задержаны в результате массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами, погромами и столкновениями с полицией.
Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, беспорядки вспыхнули вечером 24 октября после того, как несколько сотен молодых людей собрались в центре города на акцию, организованную через социальные сети.
Участники акции, большинство из которых были одеты в черное, возводили баррикады, устраивали поджоги и вступали в столкновения с правоохранителями.
Глава департамента внутренних дел Каталонии Нурия Парлон осудила произошедшее. По ее словам, в беспорядках участвовали около 500 человек, повреждения получили 14 заведений.
"По предварительным данным, 25% задержанных могут быть несовершеннолетними", - говорится в сообщении регионального ведомства в соцсети X.
В департаменте внутренних дел Каталонии также допускают связь произошедшего с протестными акциями, состоявшимися в ряде европейских городов.
По информации газеты El Mundo, в результате столкновений пострадали около 10 сотрудников полиции.