В Барселоне около 100 человек задержали в ходе массовых беспорядков

В испанской Барселоне около 100 человек задержаны в результате массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами, погромами и столкновениями с полицией.

Как передает Report со ссылкой на агентство EFE, беспорядки вспыхнули вечером 24 октября после того, как несколько сотен молодых людей собрались в центре города на акцию, организованную через социальные сети.

Участники акции, большинство из которых были одеты в черное, возводили баррикады, устраивали поджоги и вступали в столкновения с правоохранителями.

Глава департамента внутренних дел Каталонии Нурия Парлон осудила произошедшее. По ее словам, в беспорядках участвовали около 500 человек, повреждения получили 14 заведений.

"По предварительным данным, 25% задержанных могут быть несовершеннолетними", - говорится в сообщении регионального ведомства в соцсети X.

В департаменте внутренних дел Каталонии также допускают связь произошедшего с протестными акциями, состоявшимися в ряде европейских городов.

По информации газеты El Mundo, в результате столкновений пострадали около 10 сотрудников полиции.