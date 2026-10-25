Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2026
    • 09:51
    Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае

    Азербайджанский политолог Анастасия Лаврина выступила на Форуме глобального управления - 2026 в китайском городе Сюнъань, где рассказала о развитии азербайджано-китайского сотрудничества, значении Среднего коридора и необходимости реформирования международных институтов.

    Как сообщает Report, форум, организованный Китайским народным институтом иностранных дел, был посвящен укреплению международного доверия, развитию сотрудничества и формированию более справедливой системы глобального управления.

    На церемонии открытия 23 октября выступил министр иностранных дел Китая Ван И, который зачитал послание председателя КНР Си Цзиньпина. В нем подчеркивалась необходимость совместных усилий по созданию более справедливой и равноправной системы глобального управления.

    Ван И, в свою очередь, отметил важность соблюдения международного права, суверенного равенства государств, укрепления центральной роли ООН и расширения участия развивающихся стран в принятии международных решений.

    В работе форума приняла участие член партии "Ени Азербайджан", докторант Школы глобального лидерства Китайского университета Жэньминь по направлению "Национальная безопасность" Анастасия Лаврина.

    25 октября она выступила на круглом столе "Пути и практики регионального валютного сотрудничества в новых условиях", организованном при участии Китайского университета Жэньминь.

    В своем выступлении Лаврина отметила, что развитие отношений между Азербайджаном и Китаем основывается на взаимном доверии, уважении суверенитета и общих экономических интересах, которые создают прочную основу для долгосрочного партнерства.

    Особое внимание политолог уделила Среднему коридору, связывающему Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ.

    По ее словам, развитие транспортной инфраструктуры должно сопровождаться совершенствованием финансовых механизмов. Для предприятий, железнодорожных операторов, портов и логистических компаний особое значение имеют надежные трансграничные платежи, прозрачные правила расчетов и согласованные процедуры между странами, расположенными вдоль маршрута.

    Касаясь вопросов глобального управления, Лаврина напомнила о позиции Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно необходимости реформирования международных институтов, прежде всего ООН и ее Совета Безопасности.

    Она подчеркнула важность справедливого представительства государств и регионов, повышения эффективности международных механизмов и последовательного применения норм международного права.

    "Президент Азербайджана, в частности, выступал за расширение представительства Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза в Совете Безопасности ООН", - заявила Лаврина.

    Политолог также отметила взаимосвязь между справедливой системой глобального управления и практическим региональным сотрудничеством. По ее словам, участие государств в выработке общих правил, развитие транспортных связей и доступных финансовых механизмов способствуют укреплению доверия, устойчивому миру и совместному развитию.

    Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае
    Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае
    Анастасия Лаврина Азербайджано-китайские отношения Глобальное управление
    Фото
    Anastasiya Lavrina Çində qlobal idarəetmə məsələlərində Azərbaycanın mövqeyini təqdim edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    09:51
    Фото
    Анастасия Лаврина представила позицию Азербайджана по вопросам глобального управления в Китае
    Внешняя политика
    09:35
    FIFA U-15: Сборная Азербайджана сегодня проведет очередные матчи
    Командные
    09:31
    В Премьер-лиге Азербайджана сегодня завершится IX тур
    Футбол
    09:24
    В Болгарии началось голосование на президентских выборах
    Другие страны
    09:07
    В США при стрельбе возле университетского стадиона пострадали 12 человек
    Другие страны
    08:57
    В Билясуваре возобновили подачу электричества - Обновлено
    Энергетика
    08:40
    Пять человек погибли при пожаре на рынке на Филиппинах
    Другие страны
    08:09
    Axios: Вашингтон устал от апокалиптических прогнозов лидеров ИИ-индустрии
    ИКТ
    07:50
    На заводе дочерней компании PepsiCo в США произошли взрыв и пожар
    Другие страны
    Лента новостей