Meksikada turistləri daşıyan avtobus aşıb, 11 nəfər ölüb

    Meksikanın qərbindəki Nayarit ştatında turist avtobusunun iştirakı ilə ağır yol qəzası baş verib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, qəza nəticəsində ən azı 11 nəfər ölüb, 31 nəfər yaralanıb.

    Qeyd olunub ki, Xalisko ştatından hərəkət edən avtobus sərnişinləri istirahət mərkəzinə aparırmış. Ancaq Amatlan-de-Kana şəhəri yaxınlığında nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq aşıb.

    Hadisə yerinə xilasetmə xidmətləri göndərilib və qəzanın səbəblərini müəyyən etmək üçün yol müvəqqəti bağlanıb.

    В Мексике автобус с туристами сорвался с трассы: погибли не менее 11 человек

    Son xəbərlər

    07:10

    İranın son təklifi mətbuata sızıb

    Region
    06:48

    "Reuters": ABŞ Qəzzadakı koordinasiya mərkəzini bağlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:49

    ABŞ Yaxın Şərq müttəfiqlərinə 8,6 milyard dollarlıq silah satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    05:35

    Rusiya XİN: BMT TŞ-nin beş üzvü arasındakı deqradasiya strateji risklərin artmasına səbəb olub

    Region
    05:18

    Dubayda yaşayış üçün minimum investisiya həddi ləğv edilib

    Digər ölkələr
    04:53

    ABŞ Avropa müttəfiqlərini silah tədarükündə mümkün gecikmələrlə bağlı xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    04:21

    Kuba Trampın tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    03:50

    ABŞ qüvvələri Hörmüz boğazında saxladığı gəmilərin sayını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:19

