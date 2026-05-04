ABŞ İranla danışıqları davam etdirir
Digər ölkələr
- 04 may, 2026
- 02:18
ABŞ İranla münaqişənin sülh yolu ilə həlli məsələsində əlaqələrini davam etdirir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidentinin elçisi Stiv Uitkoff CNN-də açıqlama verib.
Danışıqlar prosesinin hazırkı vəziyyəti ilə bağlı sualı cavablandıran siyasətçi, tərəflər arasında dialoqun davam etdiyini qeyd edib.
"Biz əlaqə saxlayırıq", - deyə Uitkoff bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp bir müddət əvvəl İsrailin "Kan" televiziya və radio şirkətinə verdiyi müsahibədə Tehranın sülh razılaşması ilə bağlı yeni təklifinin Vaşinqton üçün qəbuledilməz olduğunu bildirib.
Son xəbərlər
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53
Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıbHadisə
11:52
Ramin Məmmədov: Zəngəzur yolu tarixi yaddaşımızın davamı və gələcəyə uzanan körpüdürDaxili siyasət
11:52
Pakistan XİN: ABŞ İranın "TOUSKA" gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edibDigər ölkələr
11:42
Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:42
Foto