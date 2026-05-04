İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Yannik Sinner 2016-cı ildən bəri 14000 reytinq xalını keçən ilk tennisçi olub

    Fərdi
    • 04 may, 2026
    • 12:44
    Yannik Sinner 2016-cı ildən bəri 14000 reytinq xalını keçən ilk tennisçi olub

    İtaliyalı Yannik Sinner 2016-cı ildən bəri 14000-dən çox reytinq xalı qazanan ilk tennisçi olub.

    "Report"un məlumatına görə, 24 yaşlı idmançı buna İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilmiş "Masters" turnirinin qalibi olmaqla nail olub.

    O, hazırda ATP reytinqində 14350 xalla liderdir.

    Xatırladaq ki, 14000 xala çatan sonuncu tennisçi serbiyalı Novak Cokoviç olub. O, 2016-cı ilin oktyabrında açıqlanan reytinqdə 14040 xal toplamışdı.

    Masters turniri Yannik Sinner Novak Cokoviç Reytinq xalı

    Son xəbərlər

    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti