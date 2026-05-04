США продолжают переговоры с Ираном

США продолжают контакты с Ираном по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает Report, об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил в эфире телеканала CNN.

Отвечая на вопрос о текущем состоянии переговорного процесса, он отметил, что диалог между сторонами продолжается.

"Мы поддерживаем общение", - сказал Уиткофф.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью израильской телерадиокомпании Kan заявил, что новое предложение Тегерана по мирному урегулированию является для Вашингтона неприемлемым.