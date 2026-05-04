    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan sülh gündəliyinə sadiqdir

    • 04 may, 2026
    • 12:39
    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan sülh gündəliyinə sadiqdir

    Müəyyən qüvvələrin sülh prosesinə mane olmaq üçün bütün cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan sülh gündəliyinə sadiq qalır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında çıxışı zamanı bəyan edib.

    "Avropa Siyasi Birliyi" sammitinin Ermənistanda keçirilməsi münasibətilə Baş nazir Nikol Paşinyanı təbrik etmək istərdim", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan bu prosesə mane olmaq istəyənlərin bütün səylərinə baxmayaraq, sülh prosesinə sadiq qalır: "Erməni həmkarımın bəyanatları bunu aydın şəkildə təsdiqləyir".

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван привержены мирной повестке
    Ilham Aliyev: Azerbaijan and Armenia committed to peace agenda

