Ильхам Алиев: Баку и Ереван привержены мирной повестке

Азербайджан и Армения остаются приверженными мирной повестке, несмотря на все попытки определенных сил воспрепятствовать мирному процессу,

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая в онлайн формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

"Хотел бы поздравить премьер-министра Никола Пашинян с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении", - отметил Алиев.

По его словам, Азербайджан остается привержен мирному процессу, "несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу".

"Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают", - добавил азербайджанский лидер.