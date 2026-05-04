Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Ильхам Алиев: Баку и Ереван привержены мирной повестке

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 12:36
    Ильхам Алиев: Баку и Ереван привержены мирной повестке

    Азербайджан и Армения остаются приверженными мирной повестке, несмотря на все попытки определенных сил воспрепятствовать мирному процессу,

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая в онлайн формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    "Хотел бы поздравить премьер-министра Никола Пашинян с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении", - отметил Алиев.

    По его словам, Азербайджан остается привержен мирному процессу, "несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу".

    "Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают", - добавил азербайджанский лидер.

    Ильхам Алиев Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    İlham Əliyev: Bakı və İrəvan sülh gündəliyinə sadiqdir
    Ilham Aliyev: Azerbaijan and Armenia committed to peace agenda

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей