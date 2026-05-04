Ильхам Алиев: Баку и Ереван привержены мирной повестке
В регионе
- 04 мая, 2026
- 12:36
Азербайджан и Армения остаются приверженными мирной повестке, несмотря на все попытки определенных сил воспрепятствовать мирному процессу,
Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая в онлайн формате на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.
"Хотел бы поздравить премьер-министра Никола Пашинян с проведением саммита Европейского политического сообщества в Армении", - отметил Алиев.
По его словам, Азербайджан остается привержен мирному процессу, "несмотря на все усилия тех, кто хочет помешать этому процессу".
"Заявления моего армянского коллеги это ясно подтверждают", - добавил азербайджанский лидер.
