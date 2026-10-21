ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона

Гармонизация процедур и заблаговременное устранение возможных препятствий имеют критически важное значение для развития региональной связанности.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Представитель ЕБРР подчеркнула, что задачи по анализу сроков, объемов и устойчивости логистических коридоров естественным образом соотносятся с общей реформенной повесткой, которую продвигают международные финансовые организации.

"Для нас унификация данных процедур - будь то в Грузии, Казахстане или Азербайджане - является крайне значимой задачей. Причем нередко еще более существенным оказывается начало этой деятельности на ранней стадии, а не в момент, когда узкие места уже сформировались", - подчеркнула Н. Моуравидзе.

В качестве показательного примера результативного сотрудничества она указала на совместную с Европейским союзом деятельность в области формирования политики, в том числе на продолжающееся аналитическое исследование, посвященное проекту реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии.

"Предполагается, что этот проект даст возможность всесторонне оценить характеристики нового транспортного сообщения и его встраивание в общую структуру региональной связанности", - добавила глава представительства.