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    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 13:16
    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона

    Гармонизация процедур и заблаговременное устранение возможных препятствий имеют критически важное значение для развития региональной связанности.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    Представитель ЕБРР подчеркнула, что задачи по анализу сроков, объемов и устойчивости логистических коридоров естественным образом соотносятся с общей реформенной повесткой, которую продвигают международные финансовые организации.

    "Для нас унификация данных процедур - будь то в Грузии, Казахстане или Азербайджане - является крайне значимой задачей. Причем нередко еще более существенным оказывается начало этой деятельности на ранней стадии, а не в момент, когда узкие места уже сформировались", - подчеркнула Н. Моуравидзе.

    В качестве показательного примера результативного сотрудничества она указала на совместную с Европейским союзом деятельность в области формирования политики, в том числе на продолжающееся аналитическое исследование, посвященное проекту реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии.

    "Предполагается, что этот проект даст возможность всесторонне оценить характеристики нового транспортного сообщения и его встраивание в общую структуру региональной связанности", - добавила глава представительства.

    Натали Моуравидзе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Бизнес-форум ЕС-Азербайджан Нахчыванская железнодорожная линия
    EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıb
    EBRD urges early action to address bottlenecks along regional transport corridors
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