ТРАСЕКА разрабатывает цифровую платформу для объединения стран-участниц коридора

Межправительственная комиссия ТРАСЕКА (транспортный коридор Европа - Кавказ - Азия) работает над созданием цифровой платформы, которая призвана объединить усилия стран-участниц коридора в единую экосистему для эффективного обмена информацией.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Мы действительно вплотную подошли к формированию своего рода платформы - цифровой платформы, способной функционировать в интересах всех участников", - заявил Ж. Чориев.

Вместе с тем он подчеркнул, что уровень развития государств-участниц неодинаков, а также имеются препятствия, связанные с готовностью отдельных сторон предоставлять необходимый объем данных для передачи третьим участникам.

"В этой связи мы занимаемся гармонизацией стандартов - информационных стандартов, уровня данных, которые каждый участник может предоставить, чтобы при взаимодействии бизнес-структуры понимали, что это максимальный объем информации, доступной от каждого члена", - разъяснил генсекретарь ТРАСЕКА.

Как отметил Ж. Чориев, ключевая цель данной инициативы состоит в продвижении не просто отдельной платформы, а комплексной экосистемы, в которой все участники смогут результативно координировать свои действия для достижения совместных целей.