В Казахстане раскрыли схему незаконного вывоза нефтепродуктов на $100 млн

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана пресек деятельность организованной группы, которая незаконно вывозила нефтепродукты за рубеж под видом печного топлива.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа.

По данным следствия, организатором схемы был предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти. Затем сырье перерабатывали на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining. Для продукции оформляли фиктивные паспорта качества. После этого нефтепродукты под видом печного топлива вывозили за границу танкерами через Актауский морской порт.

С 2019 по 2023 год за границу отправили более 160 тыс. тонн продукции на сумму около 45 млрд тенге (свыше $100 млн).

В текущем году в рамках уголовного дела конфисковали активы фигурантов, мини-НПЗ, танкер и другое имущество.

Кроме того, в доход государства взыскали более 2 млрд тенге (почти $4,5 млн) незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее Актауский городской суд вынес приговор пяти участникам ОПГ, среди которых руководители мини-НПЗ и компании-трейдера. Их признали виновными по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 УК Казахстана. Суд назначил каждому по восемь лет лишения свободы.

Организатор преступной схемы находится в международном розыске.