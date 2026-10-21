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    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц

    Другие
    • 21 октября, 2026
    • 13:18
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц

    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

    Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма.

    Со списком имен можно ознакомиться по ссылке.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Азербайджано-турецкие отношения
    Azərbaycan Türkiyənin 31 vətəndaşını "arzuolunmaz şəxs" elan edib - Siyahı
    Azerbaijan adds 31 Turkish citizens to list of undesirable persons
    MiniBoss
    MiniBoss

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