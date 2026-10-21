Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма.

Со списком имен можно ознакомиться по ссылке.