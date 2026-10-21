Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
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- 21 октября, 2026
- 13:18
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Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма.
Со списком имен можно ознакомиться по ссылке.
Azərbaycan Türkiyənin 31 vətəndaşını "arzuolunmaz şəxs" elan edib - Siyahı
Azerbaijan adds 31 Turkish citizens to list of undesirable persons
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