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    Azərbaycan Türkiyənin 31 vətəndaşını "arzuolunmaz şəxs" elan edib - Siyahı

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:16
    Azərbaycan Türkiyənin 31 vətəndaşını arzuolunmaz şəxs elan edib - Siyahı

    Azərbaycan Türkiyənin 31 vətəndaşını "arzuolunmaz şəxslər" siyahısına daxil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, həmin şəxslərin müxtəlif sosial şəbəkələr və internet platformaları vasitəsilə Azərbaycanın suverenliyinə, milli təhlükəsizliyinə, konstitusiya quruluşuna, xalqına və rəhbərliyinə qarşı, hakimiyyətin zorla dəyişdirilməsinə, habelə dini radikalizm zəminində zorakılığa, dini nifrət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəlmiş açıqlamaları nəzərə alınaraq bu addım atılıb.

    Beləliklə, 31 Türkiyə vətəndaşı Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq "arzuolunmaz şəxslər" elan edilib və onların ölkə ərazisinə girişinə qadağa qoyulub:

    1. Ahmet Barış İyison – İyison Medya şirkətinin və Gazeteciabi layihəsinin rəhbəri
    2. Cem Özyurt – Bloger
    3. Akın Duru – TV8 və Acunmedya əməkdaşı
    4. Dursun Eker – Jurnalist, File Prodüksiyon Hizmetleri
    5. Adem Özköse – Jurnalist, siyasi analitik, yazıçı
    6. Muhammed Emin Yıldırım – "Köklü Değişim" jurnalının və media qrupunun İstanbul təmsilçisi
    7. Cüneyt Sezer – Bloger, sosioloq, publisist və siyasi analitik
    8. Serhat Koyuncu – İctimai xadim
    9. Mikail Ayyıldız – Dini yazar və araşdırmaçı
    10. Ahi Aratoğlu – Araşdırmaçı yazar, şair və sosioloq
    11. Muharrem Çavuş – AK Parti Boğaziçi Gençlik Kolları Başkanı (2020-2025)
    12. Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partiyasının sədri
    13. Yahya Uğraş – HÜDA PAR Partiyasının sədr müavini
    14. Aydın Binboğa – İqtisadçı, siyasətçi
    15. Hakkı Eren – "Köklü Değişim" jurnalisti
    16. Sait Seyitoğlu – HÜDA PAR partiyasının Batman maliyyə və inzibati işlər şöbəsinin rəhbəri
    17. Mehmet Boynukalın – Marmara Universiteti İlahiyat professoru, Ayasofya İmam-Hatibi
    18. Okan Aytaş – Jurnalist, Finansopia Medya şirkətinin sahibi
    19. Mert Armağan – Jurnalist
    20. Yaşar Yavuz – Yeni Şafak, Diriliş Postası, Referans jurnalist
    21. Ahmet Sırrı Arvas – Şair, jurnalist, yazıçı
    22. Yusuf Kaplan – Yazıçı, jurnalist
    23. Erdinc Teğmen – Erte Medya"nın sahibi
    24. Ahmet Çakar – İdman şərhçisi, keçmiş futbol hakimi
    25. Halil Atakan Ay – İlahiyyatçı
    26. İsmail Kılıçarslan – TV NET, "Yeni Şafak" qəzeti
    27. Murat Şahin – Akıt TV-də proqram aparıcısı
    28. İrfan Kaya Ülger – Akıt TV-də proqram aparıcısı
    29. Fatin Dağistanlı – Akıt TV-də proqram aparıcısı
    30. Ömer Ulutaş – Toprak Partiyasının sədri
    31. Ömer Faruk Gergerlioğlu – Millət vəkili

    Vurğulanıb ki, Azərbaycana qarşı çağırışlara və düşmənçiliyi təşviq edən fəaliyyətlərə cavab olaraq bundan sonra da müvafiq tədbirlərin görülməsi davam edəcək.

    Arzuolunmaz şəxs Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyə Cümhuriyyəti
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
    Azerbaijan adds 31 Turkish citizens to list of undesirable persons
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