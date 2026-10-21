Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине

Переговоры в Осло по Украине с участием президента Владимира Зеленского были продуктивными, есть подвижки вперед.

Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По его словам, есть предпосылки для достижения прекращения огня в Украине. Он также отметил, что привез в РФ документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию.

Кроме того, Уиткофф от имени президента Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельной сделке".

Президент России, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп в последнем разговоре подчеркнул необходимость прекращения конфликта в Украине для предотвращения человеческих потерь.