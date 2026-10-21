Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 13:14
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине

    Переговоры в Осло по Украине с участием президента Владимира Зеленского были продуктивными, есть подвижки вперед.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

    По его словам, есть предпосылки для достижения прекращения огня в Украине. Он также отметил, что привез в РФ документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию.

    Кроме того, Уиткофф от имени президента Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельной сделке".

    Президент России, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп в последнем разговоре подчеркнул необходимость прекращения конфликта в Украине для предотвращения человеческих потерь.

    Стив Уиткофф Владимир Путин Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:58
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
    Другие страны
    13:47
    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия
    Инфраструктура
    13:42
    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США
    Другие страны
    13:36
    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию
    Инфраструктура
    13:25
    В Казахстане раскрыли схему незаконного вывоза нефтепродуктов на $100 млн
    В регионе
    13:18
    Азербайджан внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц
    Другие
    13:16
    ЕБРР призывает заблаговременно устранять препятствия на транспортных коридорах региона
    Инфраструктура
    13:14
    ТРАСЕКА разрабатывает цифровую платформу для объединения стран-участниц коридора
    Инфраструктура
    13:14
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
    Другие страны
    Лента новостей