Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
- 21 октября, 2026
- 13:14
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Переговоры в Осло по Украине с участием президента Владимира Зеленского были продуктивными, есть подвижки вперед.
Как сообщает Report со ссылкой на российские медиа, об этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
По его словам, есть предпосылки для достижения прекращения огня в Украине. Он также отметил, что привез в РФ документы, в которых излагаются подходы к украинскому урегулированию.
Кроме того, Уиткофф от имени президента Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельной сделке".
Президент России, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп в последнем разговоре подчеркнул необходимость прекращения конфликта в Украине для предотвращения человеческих потерь.