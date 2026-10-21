İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:19
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib

    Osloda (Norveç) Prezident Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə Ukrayna üzrə keçirilən danışıqlar məhsuldar olub, irəliləyişlər var.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trampın xüsusi elçisi Stiv Uitkoff Sankt-Peterburqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ukraynada atəşkəsə nail olmaq üçün ilkin şərtlər mövcuddur. Uitkoff, həmçinin qeyd edib ki, Rusiyaya Ukrayna nizamlanmasına dair yanaşmaların şərh edildiyi sənədlər gətirib.

    Bundan əlavə, Uitkoff prezident Trampın adından "dizel sazişi" ilə bağlı qərara görə Putinə təşəkkür edib.

    Rusiya prezidenti isə bildirib ki, Tramp son danışıqlarda insan itkilərinin qarşısını almaq üçün Ukraynadakı münaqişənin dayandırılmasının zəruriliyini vurğulayıb.

    Stiv Uitkoff Volodimir Zelenski Vladimir Putin Donald Tramp
    Уиткофф на встрече с Путиным заявил о предпосылках для прекращения огня в Украине
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:48
    Şimali Makedoniya Prezidenti İlham Əliyevlə enerji məsələlərini müzakirə edib
    Xarici siyasət
    13:48
    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır
    Digər ölkələr
    13:45
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti 11 %-ə yaxın artıb
    İKT
    13:43
    "Barselona" UEFA Çempionlar Liqasında antirekordunu yeniləyib
    Futbol
    13:32
    EBRD regional əlaqəliliyin gücləndirilməsinin əsas şərtini açıqlayıb
    İnfrastruktur
    13:26
    Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilib
    İnfrastruktur
    13:24
    PSJ-nin futbolçusu Kvaratsxeliyanın dizində ön çarpaz bağları qopub
    Futbol
    13:24
    TRASEKA dəhliz iştirakçısı olan ölkələri birləşdirmək üçün rəqəmsal platforma hazırlayır
    İnfrastruktur
    13:19
    Uitkoff Putinlə görüşündə Ukraynada atəşkəs üçün ilkin şərtlərin olduğunu bildirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti