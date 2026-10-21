Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия

Скорость грузоперевозок по Среднему коридору зависит от трех основных факторов: пропускной способности Каспийского моря, загруженности пограничных и транзитных пунктов, а также уровня интеграции между странами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Ассоциации экспедиторов Азербайджана Эльмир Поладов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

По его словам, на Каспии сохраняется неопределенность из-за погодных условий, ограниченной вместимости паромов и судов Ro-Ro, а также отсутствия стабильного графика отправлений.

"Неблагоприятные погодные условия могут останавливать движение на несколько дней. Например, в декабре и январе прошлого года порт Актау работал всего 10 дней из 60, а в некоторых случаях - не более 15 дней. Для экспедиторов это означает, что сроки железнодорожных перевозок можно обещать с точностью до дня, а морских - лишь с точностью до недели", – отметил он.

Второй проблемой остается загруженность пунктов перехода между морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также разница в ширине железнодорожной колеи на маршруте в Турцию: "Каждый процесс сдачи-приемки между судном, железной дорогой и грузовым транспортом, а также каждое пересечение границы может привести к простою грузов".

Дополнительные сложности создает дисбаланс грузопотоков: контейнеры движутся преимущественно с востока на запад, а их возврат в обратном направлении требует дополнительных затрат.

Третья проблема связана с недостаточной интеграцией информационных и документальных систем. По словам Поладова, грузоотправители не всегда могут в режиме реального времени отслеживать местонахождение контейнеров и точно прогнозировать сроки их прибытия.

При этом он отметил, что ситуация улучшается: на Каспии строятся новые суда, пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс увеличена до 5 млн тонн, расширяется порт Алят, а Азербайджан создает национальную систему "Единого окна".