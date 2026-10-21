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    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 13:47
    Эльмир Поладов: Перевозки по Среднему коридору зависят от пропускной способности Каспия

    Скорость грузоперевозок по Среднему коридору зависит от трех основных факторов: пропускной способности Каспийского моря, загруженности пограничных и транзитных пунктов, а также уровня интеграции между странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Ассоциации экспедиторов Азербайджана Эльмир Поладов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    По его словам, на Каспии сохраняется неопределенность из-за погодных условий, ограниченной вместимости паромов и судов Ro-Ro, а также отсутствия стабильного графика отправлений.

    "Неблагоприятные погодные условия могут останавливать движение на несколько дней. Например, в декабре и январе прошлого года порт Актау работал всего 10 дней из 60, а в некоторых случаях - не более 15 дней. Для экспедиторов это означает, что сроки железнодорожных перевозок можно обещать с точностью до дня, а морских - лишь с точностью до недели", – отметил он.

    Второй проблемой остается загруженность пунктов перехода между морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, а также разница в ширине железнодорожной колеи на маршруте в Турцию: "Каждый процесс сдачи-приемки между судном, железной дорогой и грузовым транспортом, а также каждое пересечение границы может привести к простою грузов".

    Дополнительные сложности создает дисбаланс грузопотоков: контейнеры движутся преимущественно с востока на запад, а их возврат в обратном направлении требует дополнительных затрат.

    Третья проблема связана с недостаточной интеграцией информационных и документальных систем. По словам Поладова, грузоотправители не всегда могут в режиме реального времени отслеживать местонахождение контейнеров и точно прогнозировать сроки их прибытия.

    При этом он отметил, что ситуация улучшается: на Каспии строятся новые суда, пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс увеличена до 5 млн тонн, расширяется порт Алят, а Азербайджан создает национальную систему "Единого окна".

    Эльмир Поладов Европейский союз (ЕС) Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Неблагоприятные погодные условия Каспийское море
    Orta Dəhlizdə yükdaşımaların sürəti ilə bağlı əsas çağırışlar açıqlanıb
    Elmir Poladov: Transportation via Middle Corridor depends on capacity of Caspian Sea
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