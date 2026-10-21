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    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 13:42
    Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США

    Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в среду в Санкт-Петербурге заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США.

    Как передает Report, слова Путина приводят российские медиа.

    "С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", - сказал российский президент.

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