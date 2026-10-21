Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США

Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в среду в Санкт-Петербурге заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США.

Как передает Report, слова Путина приводят российские медиа.

"С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", - сказал российский президент.