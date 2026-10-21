Путин: РФ заинтересована в возобновлении экономического сотрудничества с США
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 13:42
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Президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в среду в Санкт-Петербурге заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США.
Как передает Report, слова Путина приводят российские медиа.
"С обеих сторон было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений, российско-американских контактов, в том числе в сфере экономического сотрудничества", - сказал российский президент.
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