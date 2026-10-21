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    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 13:48
    Putin: Rusiya ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpasında maraqlıdır

    Rusiya Prezidenti Vladimir Putin çərşənbə günü Sankt-Peterburqda ABŞ liderinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoffla görüşündə ABŞ ilə iqtisadi əməkdaşlığın bərpası mövzusunda maraqlı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb.

    "İkitərəfli münasibətlərin, Rusiya-ABŞ təmaslarının bərpasına dair planlarımızla, o cümlədən iqtisadi əməkdaşlıq sahəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək hər iki tərəf üçün maraqlı olardı", - Rusiya Prezidenti bildirib.

    Vladimir Putin Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Stiv Uitkoff
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