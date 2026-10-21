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    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 13:58
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе

    В Португалии на этой неделе возобновятся акции протеста в связи с нехваткой жилья и ростом цен на недвижимость.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Так, в Лиссабоне демонстранты обещают сегодня вновь разбить лагерь на площади Россио, после того как ранее полиция заставила их свернуть лагерь. Поскольку МВД страны запретило установки палаток на общественных площадях.

    Крме того, в Порту демонстранты решили не собираться до субботы, 24 октября. Именно на этот день запланированы масштабные демонстрации в различных городах страны.

    Между тем, в суде рассматриваются дела 55 человек, задержанных в лагере протестующих на площади Россио и впоследствии освобожденных под залог.

    Акции протеста Уголовное дело Жилищный кризис Португалия
    Portuqaliyada etiraz aksiyaları bu həftə bərpa olunacaq
    44 filmi
    44 filmi

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