Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
Другие страны
- 21 октября, 2026
- 13:58
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В Португалии на этой неделе возобновятся акции протеста в связи с нехваткой жилья и ростом цен на недвижимость.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Так, в Лиссабоне демонстранты обещают сегодня вновь разбить лагерь на площади Россио, после того как ранее полиция заставила их свернуть лагерь. Поскольку МВД страны запретило установки палаток на общественных площадях.
Крме того, в Порту демонстранты решили не собираться до субботы, 24 октября. Именно на этот день запланированы масштабные демонстрации в различных городах страны.
Между тем, в суде рассматриваются дела 55 человек, задержанных в лагере протестующих на площади Россио и впоследствии освобожденных под залог.
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