Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе

В Португалии на этой неделе возобновятся акции протеста в связи с нехваткой жилья и ростом цен на недвижимость.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Так, в Лиссабоне демонстранты обещают сегодня вновь разбить лагерь на площади Россио, после того как ранее полиция заставила их свернуть лагерь. Поскольку МВД страны запретило установки палаток на общественных площадях.

Крме того, в Порту демонстранты решили не собираться до субботы, 24 октября. Именно на этот день запланированы масштабные демонстрации в различных городах страны.

Между тем, в суде рассматриваются дела 55 человек, задержанных в лагере протестующих на площади Россио и впоследствии освобожденных под залог.