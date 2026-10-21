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    Portuqaliyada etiraz aksiyaları bu həftə bərpa olunacaq

    Digər ölkələr
    • 21 oktyabr, 2026
    • 14:11
    Portuqaliyada etiraz aksiyaları bu həftə bərpa olunacaq

    Portuqaliyada mənzil çatışmazlığı və daşınmaz əmlak qiymətlərinin artması ilə əlaqədar etiraz aksiyaları bu həftə bərpa ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.

    Belə ki, paytaxt Lissabonda nümayişçilər daha əvvəl qurduqları düşərgəni polisin təzyiqi ilə dağıtmağa məcbur edildikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin qadağasına baxmayaraq bu gün Rossio meydanında yenidən düşərgə salacaqlarını vəd ediblər.

    Bundan başqa, Portu şəhərində nümayişçilər oktyabrın 24-nə qədər toplaşmamaq qərarına gəliblər. Məhz həmin günə ölkənin müxtəlif şəhərlərində irimiqyaslı nümayişlər planlaşdırılıb.

    Bu arada, Rossio meydanındakı etiraz düşərgəsində saxlanılan və sonradan girov müqabilində sərbəst buraxılan 55 nəfərin işi məhkəmədə araşdırılır.

    Etiraz aksiyaları Portuqaliya
    Акции протеста в Португалии возобновятся на этой неделе
    MiniBoss
    MiniBoss

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