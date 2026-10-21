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    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 13:36
    Между портами Туркменбаши и Алят могут запустить фидерную линию

    Для развития перевозок по Среднему коридору предлагается создать регулярную фидерную линию между портами Туркменбаши и Алят.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Ассоциации экспедиторов Азербайджана, генеральный директор компании U.F.E. Shipping Эльмир Поладов на Бизнес-форуме ЕС - Азербайджан 2026.

    По его словам, на фоне продолжающегося снижения уровня Каспия одних дноуглубительных работ в портах недостаточно, необходимы более масштабные меры. Уровень моря во многом зависит от объема воды, поступающей из Волги, который также сокращается.

    Поладов отметил, что Туркменистан обладает значительным потенциалом для развития Среднего коридора, а порт Туркменбаши располагает необходимой инфраструктурой. Он выразил надежду, что через этот порт начнут перевозить контейнерные грузы из Китая в Азербайджан.

    Для этого, по его словам, необходимо построить контейнерный терминал в Туркменбаши и организовать регулярное фидерное сообщение с портом Алят.

    Порт Туркменбаши Порт Алят Азербайджано-туркменистанские отношения
    Türkmənbaşı ilə Ələt arasında fider xəttinin yaradılması təklif edilib
    44 filmi
    44 filmi

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