Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi Azərbaycana səfərə gəlib
Daxili siyasət
- 04 may, 2026
- 02:30
Parlamentlərarası İttifaqın Baş katibi Martin Çunqonq mayın 4-də ölkəmizə səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Baş katib Martin Çunqonqu və xanımı Stella Çunqonqu Azərbaycanın BMT-nin Cenevrədəki bölməsində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Qalib İsrafilov ilə digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Son xəbərlər
12:04
Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edirXarici siyasət
12:02
Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdirXarici siyasət
12:01
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcəkMilli Məclis
11:55
Foto
Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıbİnfrastruktur
11:53
Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıbHadisə
11:52
Ramin Məmmədov: Zəngəzur yolu tarixi yaddaşımızın davamı və gələcəyə uzanan körpüdürDaxili siyasət
11:52
Pakistan XİN: ABŞ İranın "TOUSKA" gəmisinin 22 ekipaj üzvünü azad edibDigər ölkələr
11:42
Kaya Kallas Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:42
Foto