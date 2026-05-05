Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 05 may, 2026
- 08:46
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Ciorcia Meloninin Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Azərbaycan-İtaliya dostluğu bundan sonra da inamla davam etdiriləcəkdir. pic.twitter.com/UYPYtdtyj7— İlham Əliyev (@azpresident) May 5, 2026
