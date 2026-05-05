    UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşir

    UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda İspaniyanın "Atletiko" komandası bu gün İngiltərədə "Arsenal"ın qonağı olacaq.

    Qarşılaşma "Emireyts" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

    İlk görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 1:1

    Xatırladaq ki, digər finalçı mayın 6-da bəlli olacaq. "Bavariya" Almaniyada Fransanın PSJ kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Birinci qarşılaşmada parislilər sevinən tərəf olublar - 5:4.

