UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşir
Futbol
- 05 may, 2026
- 09:06
UEFA Çempionlar Liqasında ilk finalçı müəyyənləşəcək.
"Report"un məlumatına görə, yarımfinal mərhələsinin cavab oyununda İspaniyanın "Atletiko" komandası bu gün İngiltərədə "Arsenal"ın qonağı olacaq.
Qarşılaşma "Emireyts" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
İlk görüşdə qalib müəyyənləşməyib - 1:1
Xatırladaq ki, digər finalçı mayın 6-da bəlli olacaq. "Bavariya" Almaniyada Fransanın PSJ kollektivi ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Birinci qarşılaşmada parislilər sevinən tərəf olublar - 5:4.
