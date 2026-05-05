İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qrono: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesi Cənubi Qafqazın rolunu gücləndirir

    Region
    • 05 may, 2026
    • 18:17
    Qrono: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesi Cənubi Qafqazın rolunu gücləndirir

    Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi yeni strateji imkanlar açır və Cənubi Qafqazın Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında əsas əlaqələndirici həlqə kimi rolunu gücləndirir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono "İrəvan dialoqu - 2026" konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Vaşinqtondakı sammitdən sonra formalaşmış yeni dinamika Yaxın Şərqlə əməkdaşlıq kontekstində regiona əlavə əhəmiyyət qazandırır.

    M.Qrono deyib ki, Cənubi Qafqaz böyük münaqişələr fonunda "sabitlik adasına" çevrilir, Orta Dəhliz layihəsinin inkişafı isə əhəmiyyətli artım nümayiş etdirir - daşımaların həcmi 2022-ci ildən bəri dörd dəfə artıb və 2030-cu ilə qədər daha üç dəfə arta bilər.

    Xüsusi nümayəndə vurğulayıb ki, nəqliyyat bağlantısı inklüziv olmalı və regionun bütün ölkələrinin maraqlarını nəzərə almalıdır. Bu baxımdan Aİ həm İrəvan, həm də Bakı ilə infrastruktur layihələrini, o cümlədən TRIPP (Tramp Marşrutu) təşəbbüsünü müzakirə edir.

    "Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesi həqiqətən də inanılmaz dərəcədə güclü bir proses idi, burada xarici oyunçular vacib dəstək göstərirdilər, lakin yekun nəticədə düşünürəm ki, həlledici amil hər iki paytaxtın məsuliyyəti oldu. Və bu baxımdan biz o mənada həqiqətən ədalətli tərəfdaşlar olmaq istərdik çünki, gündəlik, aydın şəkildə regional oyunçular tərəfindən müəyyən edilir və biz onu faydalı və zəruri olan məqamlarda dəstəkləyirik", - o qeyd edib.

    Maqdalena Qrono Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cənubi Qafqaz Avropa İttifaqı (Aİ)
    Гроно: Мирный процесс между Баку и Ереваном усиливает роль Южного Кавказа
    Grono says Armenia-Azerbaijan peace process strengthens South Caucasus' role

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti