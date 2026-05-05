    Гроно: Мирный процесс между Баку и Ереваном усиливает роль Южного Кавказа

    Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном открывает новые стратегические возможности и усиливает роль Южного Кавказа как ключевого связующего звена между Европой и Центральной Азией.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявила спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно на конференции "Ереванский диалог - 2026".

    Она отметила, что новая динамика, сформировавшаяся после саммита в Вашингтоне, придает региону дополнительное значение, в том числе в контексте сотрудничества с Ближним Востоком.

    По ее словам, Южный Кавказ становится "островком стабильности" на фоне крупных конфликтов, а развитие проекта Средний коридор демонстрирует значительный рост - объемы перевозок с 2022 года увеличились в четыре раза, и к 2030 году могут вырасти еще втрое.

    Гроно отметила, что транспортная взаимосвязанность должна быть инклюзивной и учитывать интересы всех стран региона. В этой связи ЕС ведет обсуждения инфраструктурных проектов как с Ереваном, так и с Баку, включая инициативу TRIPP (Маршрут Трампа).

    "Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном был поистине невероятно мощным процессом, в котором, возможно, важную поддержку оказывали внешние игроки, но, в конечном счете, я думаю, решающим фактором стала ответственность обеих столиц. И в этом отношении мы действительно хотели бы быть справедливыми партнерами в том смысле, что повестка дня четко определяется региональными игроками, и мы поддерживаем ее там, где это полезно и необходимо", - сказала она.

    Qrono: Bakı və İrəvan arasında sülh prosesi Cənubi Qafqazın rolunu gücləndirir
    Grono says Armenia-Azerbaijan peace process strengthens South Caucasus' role

